Минфин: ставка по комбинированной льготной ипотеке может быть снижена
Граждане, оформившие комбинированный кредит, теперь могут снизить ставку. Ставка по комбинированной льготной ипотеке будет определяться условиями по рыночным программам банка, число рефинансирований не ограничено. Об этом сообщил Минфин.
Банки при оформлении кредитов по сумме более 12 млн руб. для столичных регионов или 6 млн руб. для других субъектов могли устанавливать рыночные ставки. Сейчас ЦБ опускает ключевую ставку, и рыночные ставки по ипотеке сокращаются. Размер, на который можно снизить ставку, будет определяться рыночными условиями и зависеть от ключевой ставки и стоимости фондирования. Ранее рефинансирование рыночной части кредита рассматривалось как выдача нового. Поскольку льготный ипотечный кредит можно взять один раз, при рефинансировании ставка пересчитывалась по рыночной стоимости.
Кроме того, приняты меры по сохранению нынешних темпов выдачи банками кредитов по сниженным ставкам. До конца 2025 г. сохранится повышенный размер возмещения кредиторам. С 2026 г. размер возмещения по льготным программам устанавливается на едином уровне.
Вводятся и ограничения по оформлению одного льготного кредита на семью. С 1 февраля 2026 г. супруги должны быть созаемщиками. При этом у них есть возможность привлечь третьих лиц, если дохода не хватает для получения ипотеки. Эта мера направлена на предотвращение злоупотреблений.
По словам одного из источников агентства, власти также планируют сохранить текущие уровни возмещения по семейной ипотеке до конца 2025 г. С 1 января 2026 г. их снизят на 0,5 процентного пункта (п. п.). Размер субсидий по кредитам на приобретение жилья в многоквартирных домах составит 2 п. п., а на индивидуальное жилищное строительство – 2,5 п. п.