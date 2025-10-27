Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Минфин: ставка по комбинированной льготной ипотеке может быть снижена

Ведомости

Граждане, оформившие комбинированный кредит, теперь могут снизить ставку. Ставка по комбинированной льготной ипотеке будет определяться условиями по рыночным программам банка, число рефинансирований не ограничено. Об этом сообщил Минфин.

Банки при оформлении кредитов по сумме более 12 млн руб. для столичных регионов или 6 млн руб. для других субъектов могли устанавливать рыночные ставки. Сейчас ЦБ опускает ключевую ставку, и рыночные ставки по ипотеке сокращаются. Размер, на который можно снизить ставку, будет определяться рыночными условиями и зависеть от ключевой ставки и стоимости фондирования. Ранее рефинансирование рыночной части кредита рассматривалось как выдача нового. Поскольку льготный ипотечный кредит можно взять один раз, при рефинансировании ставка пересчитывалась по рыночной стоимости.

Кроме того, приняты меры по сохранению нынешних темпов выдачи банками кредитов по сниженным ставкам. До конца 2025 г. сохранится повышенный размер возмещения кредиторам. С 2026 г. размер возмещения по льготным программам устанавливается на едином уровне.

Матвиенко предложила разные ставки по ипотеке в зависимости от количества детей

Общество

Вводятся и ограничения по оформлению одного льготного кредита на семью. С 1 февраля 2026 г. супруги должны быть созаемщиками. При этом у них есть возможность привлечь третьих лиц, если дохода не хватает для получения ипотеки. Эта мера направлена на предотвращение злоупотреблений.

27 октября «Интерфакс» со ссылкой на источники на финансовом рынке писал, что изменения в программе предоставления семейной ипотеки предполагают, что супруги должны быть созаемщиками по кредиту. Исключением станут случаи, когда один из супругов не является российским гражданином.

По словам одного из источников агентства, власти также планируют сохранить текущие уровни возмещения по семейной ипотеке до конца 2025 г. С 1 января 2026 г. их снизят на 0,5 процентного пункта (п. п.). Размер субсидий по кредитам на приобретение жилья в многоквартирных домах составит 2 п. п., а на индивидуальное жилищное строительство – 2,5 п. п.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь