Минфин: ставка по комбинированной льготной ипотеке может быть снижена

Банки при оформлении кредитов по сумме более 12 млн руб. для столичных регионов или 6 млн руб. для других субъектов могли устанавливать рыночные ставки. Сейчас ЦБ опускает ключевую ставку, и рыночные ставки по ипотеке сокращаются. Размер, на который можно снизить ставку, будет определяться рыночными условиями и зависеть от ключевой ставки и стоимости фондирования. Ранее рефинансирование рыночной части кредита рассматривалось как выдача нового. Поскольку льготный ипотечный кредит можно взять один раз, при рефинансировании ставка пересчитывалась по рыночной стоимости.