В ВТБ обозначили драйверы развития экономики России

До 2030 г. на обновление коммунальной инфраструктуры планируется направить не менее 4,5 трлн руб. Кроме того, будет модернизироваться аэродромная инфраструктура по меньшей мере в 75 аэропортах страны. Особое внимание уделяется технологическому развитию и роботизации. Россия намерена войти в число 25 ведущих стран мира по плотности роботизации. По мере роста экономики будет развиваться и сфера услуг. В развитых странах ее доля в ВВП достигает 75%, в России показатель составляет порядка 60%.