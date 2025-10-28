В ВТБ обозначили драйверы развития экономики России
Модернизация коммунальной и транспортной инфраструктуры, достижение технологического суверенитета, развитие трудосберегающих технологий и рост сектора услуг будут среди ключевых направлений, которые определят экономический рост России в ближайшие годы. Об этом заявил старший вице-президент, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин.
До 2030 г. на обновление коммунальной инфраструктуры планируется направить не менее 4,5 трлн руб. Кроме того, будет модернизироваться аэродромная инфраструктура по меньшей мере в 75 аэропортах страны. Особое внимание уделяется технологическому развитию и роботизации. Россия намерена войти в число 25 ведущих стран мира по плотности роботизации. По мере роста экономики будет развиваться и сфера услуг. В развитых странах ее доля в ВВП достигает 75%, в России показатель составляет порядка 60%.
«Долгосрочные структурные темпы роста экономики РФ будут определяться этими приоритетами. Поэтому опережающими темпами будут расти обрабатывающая промышленность, инфраструктурное строительство и сектор услуг», – пояснил Средин на пленарной сессии в рамках инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет! Казань».
Он также прокомментировал ситуацию на рынке капитала. Представитель ВТБ отметил, что в России формируется широкий пул компаний, которые готовы к IPO, особенно в IT-секторе. Однако из-за нынешнего состояния рынка эмитенты выжидают. Стоимость привлечения долгового финансирования и уровень ключевой ставки не дают получить оптимальную оценку компании при выходе на биржу. Акционеры ждут стабилизации рынка, чтобы выйти в наиболее благоприятный момент.
В то же время Средин указал на активное участие розничных инвесторов в рыночных сделках. По его словам, частные инвесторы все больше разбираются в возможностях рынка облигаций и акций и становятся важной силой на рынке капитала.
27 октября Банк России спрогнозировал устойчивый и сбалансированный рост экономики в ближайшие три года. Регулятор также обновил параметры прогнозов базовых и альтернативных сценариев и статистические данные на 18 октября 2025 г. По базовому сценарию годовая инфляция должна упасть до 4-5% уже в 2026 г. Ключевая ставка будет в диапазоне 13-15%. Рост ВВП в 2025–2026 гг. замедлится. Доля инвестиций в ВВП останется на высоком уровне.