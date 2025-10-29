Газета
Главная / Экономика /

Среди самозанятых 64% прекратят деятельность при недовольстве НПД

Ведомости

Среди самозанятых 64% планируют перестать заниматься своей деятельностью или уйти в тень, если условия режима налога на профдоход (НПД) станут для них неприемлемыми, следует из результатов опроса Федеральной налоговой службы (ФНС). Их представил начальник управления оперативного контроля ведомства Владимир Мальцев в ходе круглого стола в Совете Федерации.

По его словам, только 10% при таких условиях хотят вернуться в классический наем. Исследование проводилось на 11,2 млн респондентов, которые хотя бы раз показывали доход в качестве самозанятых с 2019 по 2024 г.

Об опросе ФНС «Ведомости» писали 7 октября. Он появлялся в личных кабинетах самозанятых на сайте «Мой налог». Налоговая служба в том числе предложила им назвать «справедливый» процент от полученных доходов, который они готовы заплатить в качестве налога. Диапазон ставок разбили на 11 пунктов, отметив значения от 0% до «свыше 20%».

