Совет Федерации одобрил бюджет на 2025 год

Совет Федерации одобрил бюджет на 2025 годДефицит составит 2,6% ВВП
Совет Федерации одобрил закон о корректировке федерального бюджета на 2025 г., следует из трансляции заседания.
Доходы бюджета составят 36,562 трлн руб., расходы – 42,3 трлн руб., дефицит – 5,736 трлн руб. (2,6% ВВП). Нефтегазовые доходы ожидаются в размере 8,7 трлн руб., ненефтегазовые доходы составят 27,91 трлн руб.
Министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Совета Федерации заявил, что по итогам текущего года ожидается сбалансированное исполнение бюджета субъектов. Дефицит составит около 300 млрд руб. Долг регионов будет находиться на уровне 17% от собственных доходов. Правительство до конца года окажет поддержку регионам на сумму до 30 млрд руб.
«В текущем году все, что запланировали, выполним. Ведем мониторинг на региональном уровне и окажем поддержку регионам, которые нуждаются в нашем внимании», – сказал Силуанов во время выступления.
Госдума 21 октября приняла закон о корректировке параметров бюджета на 2025 г. На следующий день нижняя палата в первом чтении приняла законопроект о федеральном бюджете на 2026 г. и плановый период 2027–2028 гг. Согласно ему, дефицит в 2026 г. запланирован на уровне 3,786 трлн руб. (1,6% ВВП), в 2027 г. – 3,186 трлн руб. (1,2% ВВП), в 2028 г. – 3,514 трлн руб. (1,3% ВВП).
Доходы федерального бюджета в 2026 г. запланированы на уровне 40,283 трлн руб. – на 8,6% больше, чем в 2025 г. На оборону в 2026 г. будет потрачено 12,93 трлн руб. (29,3% бюджета), на социальную политику - 7,1 трлн руб. (16,1%), на национальную экономику – 4,77 трлн руб. (10,8%), на нацбезопасность и правоохранительную деятельность – 3,91 трлн руб. (8,9%).