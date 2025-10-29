Дмитриев: экономика РФ не является изолированной
Российская экономика тесно связана с мировым рынком. Москва активно торгует с зарубежными партнерами и по ряду показателей превосходит Евросоюз и Великобританию. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев а рамках форума Future Investment Initiative в Саудовской Аравии, передает «РИА Новости».
По его данным, товарооборот РФ с Китаем достиг рекордных $245 млрд. В то же время товарооборот с Индией достиг исторического максимума в $69 млрд, что на 33% больше показателя прошлого года.
«Так что Россия не изолирована», – заключил Дмитриев.
Bild 25 октября сообщала, что, несмотря на масштабные санкции, Европейский союз (ЕС) остается третьим по значимости торговым партнером России. В 2024 г. торговый оборот между Москвой и странами ЕС составил около 67,5 млрд евро.
24 октября глава РФПИ говорил, что бывший президент США Джо Байден потерпел неудачу при попытке изолировать Россию от остального мира. «Байден пытался нанести стратегическое поражение России – он потерпел неудачу. Он пытался стратегически изолировать Россию – он потерпел неудачу», – сказал он.