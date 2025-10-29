Шохин ожидает снижения ключевой ставки ЦБ в декабре на 0,5 п. п.
Центробанк на заседании совета директоров 19 декабря может снова принять решение снизить ключевую ставку, но, скорее всего, шаг понижения составит 0,5 процентного пункта. Такое мнение высказал журналистам президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в кулуарах форума «Российский промышленник».
Шохин напомнил, что председатель Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что в 2026 г. продолжится цикл снижения ставки. Она не упомянула, какими темпами. По мнению президента РСПП, темп будет невысокий. Сейчас регулятор корректирует свои прогнозы.
«До конца года вероятность снижения на полпроцентных пункта есть, но думаю, что не более. А в следующем году будет зависеть от того, какая динамика инфляции и инфляционные ожидания, ведь ЦБ ориентируется не на статистически замеряемую инфляцию, а, скорее, на инфляционные ожидания», – подчеркнул Шохин (цитата по «Интерфаксу»).
Он заявил, что к концу 2026 г. ключевая ставка в лучшем случае опустится ниже 15%. Но возможно, что снижения ставки в следующем году не будет, если Банк России заметит, что денежно-кредитная политика не обеспечивает достижения таргета по инфляции в 4% к концу 2026 г.
24 октября совет директоров ЦБ решил опустить ключевую ставку до 16,5%. Регулятор сохранил нейтральный сигнал и заверил, что будет поддерживать жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты прогнозируют ключевую ставку от 16 до 16,5% на конец 2025 г. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев допустил, что, исходя из прогноза Банка России по ставке на остаток года, к концу 2025 г. она может составить 16–16,5%. Экономист и автор Telegram-канала Spydell_finance Павел Рябов ожидает снижение на 0,5 п. п. в декабре – до 16%. Главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков тоже прогнозирует снижение на 0,5 п. п. в конце года.