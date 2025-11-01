Мантуров объяснил снижение товарооборота с Китаем рыночной конъюнктурой

Согласно данным китайской таможни, по итогам 2024 г. товарооборот между странами вырос на 1,9% по сравнению с 2023 г. и достиг рекордных $244,819 млрд. При этом по итогам первых трех кварталов 2025 г. показатель снизился на 9,4% в годовом выражении – до $163,621 млрд.