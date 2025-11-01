Мантуров объяснил снижение товарооборота с Китаем рыночной конъюнктурой

Мантуров объяснил снижение товарооборота с Китаем рыночной конъюнктуройНегативное влияние, по его словам, оказали внешние факторы
Снижение товарооборота между РФ и Китаем в 2025 г. связано с рыночной конъюнктурой и внешними факторами. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на 12-м заседании межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству.
По его словам, за последние четыре года стороны добились значительного прогресса: объем товарооборота более чем удвоился и достиг $245 млрд.
«В текущем году отмечаем некоторое снижение этого показателя, что обусловлено рыночной конъюнктурой и негативными внешними факторами», – отметил Мантуров (цитата по «РИА Новости»).
Он подчеркнул, что необходимо «приложить дополнительные усилия для возвращения в режим роста».
Согласно данным китайской таможни, по итогам 2024 г. товарооборот между странами вырос на 1,9% по сравнению с 2023 г. и достиг рекордных $244,819 млрд. При этом по итогам первых трех кварталов 2025 г. показатель снизился на 9,4% в годовом выражении – до $163,621 млрд.
Несмотря на общее снижение, отдельные направления продолжают демонстрировать рост. Так, 31 октября Минсельхоз сообщил, что торговля продукцией АПК между Россией и Китаем с начала года выросла на 15%. Основу экспорта из РФ составляют подсолнечное и рапсовое масла, ракообразные, мороженая рыба, мясо и другие товары.