Недельная инфляция в РФ замедлилась до 0,11%
За неделю с 28 октября по 5 ноября 2025 г. инфляция в России замедлилась до 0,11%. На прошлой неделе этот показатель составлял 0,16%. Это следует из отчета Минэкономразвития РФ.
В сегменте продовольственных товаров темпы роста цен снизились до 0,2%. На плодоовощную продукцию темпы роста составили 1,4%. На другие продукты питания цены снизились до 0,09%. На 0,1% снизились цены на сливочное масло. На баранину и свинину цены не изменились.
В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен снизились до 0,03%. Темпы роста цен на легковые автомобили практически не изменились по сравнению с предыдущей неделей (0,1%). Цены на отечественные авто остались стабильны, на иномарки темпы роста цен снизились до 0,1%. На бензин темпы роста цен снизились до 0,04%, на дизельное топливо динамика цен составила 0,68%.
В сегменте наблюдаемых услуг темпы роста цен снизились до 0,16% н/н. На услуги по восстановлению зуба пломбой сохранились на уровне прошлой недели (0,2%).
На мировых рынках продовольствия в период с 28 октября по 5 ноября цены снизились на 0,6%. В годовом выражении в ноябре продовольственные товары подешевели на 1,6%.
В резюме Банка России по итогам обсуждения ключевой ставки говорилось, что регулятор прогнозирует достижение уровня инфляции в 4% во втором полугодии 2026 г. В течение следующего года годовая инфляция ожидается на уровне 4–5%. В 2027 г. и далее годовая инфляция будет находиться на уровне цели.