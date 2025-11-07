Недельная инфляция в РФ замедлилась до 0,11%

В резюме Банка России по итогам обсуждения ключевой ставки говорилось, что регулятор прогнозирует достижение уровня инфляции в 4% во втором полугодии 2026 г. В течение следующего года годовая инфляция ожидается на уровне 4–5%. В 2027 г. и далее годовая инфляция будет находиться на уровне цели.