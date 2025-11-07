Медведев назвал бесхозяйственностью возвращение неиспользованных средств бюджета

Госдума 21 октября приняла закон о корректировке параметров бюджета на 2025 г. На следующий день нижняя палата в первом чтении приняла законопроект о федеральном бюджете на 2026 г. и плановый период 2027–2028 гг. Согласно ему, дефицит в 2026 г. запланирован на уровне 3,786 трлн руб. (1,6% ВВП), в 2027 г. – 3,186 трлн руб. (1,2% ВВП), в 2028 г. – 3,514 трлн руб. (1,3% ВВП).