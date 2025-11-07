Медведев назвал бесхозяйственностью возвращение неиспользованных средств бюджета
В большинстве случаев, когда средства возвращаются в бюджет неиспользованными, это является результатом бесхозяйственности. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ , председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе заседания программной комиссии партии, сообщается на ее сайте.
«В целом это просто нерациональные траты и плохое планирование. Это некачественная работа тех, кто отвечает за соответствующие проекты», – добавил он.
Медведев также отметил, что в РФ необходимо вести качественную работу по использованию средств бюджета.
Зампред Совбеза подчеркнул, что при составлении федерального и региональных бюджетов необходимо обеспечить их сбалансированность. Он акцентировал внимание на том, что все депутаты от «Единой России» должны участвовать во внесении поправок, подчеркивая отсутствие места для разногласий.
Госдума 21 октября приняла закон о корректировке параметров бюджета на 2025 г. На следующий день нижняя палата в первом чтении приняла законопроект о федеральном бюджете на 2026 г. и плановый период 2027–2028 гг. Согласно ему, дефицит в 2026 г. запланирован на уровне 3,786 трлн руб. (1,6% ВВП), в 2027 г. – 3,186 трлн руб. (1,2% ВВП), в 2028 г. – 3,514 трлн руб. (1,3% ВВП).
6 ноября стало известно, что правительство подготовило 590 поправок на общую сумму более 7 трлн руб. ко второму чтению в закон о российском бюджете на период на 2026 г. и плановый период 2027–2028 гг .