ЦБ: в экономике России не зафиксировано признаков технической рецессии
Формально в 2025 г. в российской экономике не было технической рецессии. Об этом сообщил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов в видеоблоге «Что почем?».
По его данным, с 2022 г. экономика РФ непрерывно росла на протяжении 10 кварталов, в начале этого года рост притормозился. Но уже во втором квартале этого года экономика вновь перешла к росту, прибавив 0,4%.
«Такая динамика позволяет говорить, что формально никакой технической рецессии в российской экономике в этом году не было», – пояснил Тремасов.
30 октября глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме также подчеркнула, что экономика страны не демонстрирует признаков рецессии. «Я бы очень призывала ответственно относиться к таким заявлениям», – отметила она. По словам Набиуллиной, рецессия сопровождается ростом безработицы и снижением реальных зарплат, однако эти тенденции сейчас в России отсутствуют.
18 сентября президент Владимир Путин также заявил, что российской экономике до рецессии «еще далеко». По его словам, умеренное снижение темпов роста ВВП с уровня около 4% необходимо для сдерживания инфляции и поддержания макроэкономической стабильности, при этом важно не «заморозить» развитие экономики.