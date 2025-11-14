Внешний долг России вырос до $305 млрд
Внешний долг РФ по состоянию на 1 октября 2025 г. составил $305 млрд. Это на 5,3%, или $15,2, млрд выше показателя на начало текущего года. Об этом сообщается на сайте Центрального банка России.
Динамика показателя определялась в основном положительной переоценкой обязательств из-за укрепления рубля.
По состоянию на 1 января 2025 г. внешний долг России составлял $290,4 млрд. С начала прошлого года он снизился на $27,5 млрд, или на 8,7%.
По данным Минфина, за январь – октябрь федеральный бюджет сложился с дефицитом в 4,19 трлн руб., или 1,9% ВВП. Показатель на 4,31 трлн руб. выше уровня аналогичного периода 2024 г. Объем доходов бюджета составил 29,92 трлн руб., что на 0,8% выше, чем годом ранее. Объем расходов достиг 34,11 трлн руб. (+15,4%). Поступления нефтегазовых доходов составили 7,5 трлн руб.