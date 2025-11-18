Газета
Путин: товарооборот России со странами ШОС в 2024 году достиг $409 млрд

Ведомости

Товарооборот России с государствами – членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) продолжает расти. В 2024 г. этот показатель достиг $409 млрд. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами правительств стран – участниц организации.

Глава государства отметил, что свыше 97% торговли между РФ и ее партнерами по ШОС осуществляется в национальных валютах.

Встречу Путина с главами делегаций Совета глав правительств стран ШОС анонсировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

6 сентября министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что по итогам 2024 г. товарооборот со странами ШОС увеличился на 7,5%, обновив исторический максимум в абсолютных показателях. По его данным, с 2019 г., когда была принята программа торгово-экономического сотрудничества, совокупный ВВП государств – членов объединения вырос на 55%. Товарооборот с миром увеличился на 33%, а объем торговли услугами – почти на 40%. В рамках ШОС были запущены профильные механизмы взаимодействия и площадки: Пул технопарков и Форум стартапов, Ассоциация инвесторов ШОС, База экономических преференций, сообщал министр.

