Путин: товарооборот России со странами ШОС в 2024 году достиг $409 млрд

6 сентября министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что по итогам 2024 г. товарооборот со странами ШОС увеличился на 7,5%, обновив исторический максимум в абсолютных показателях. По его данным, с 2019 г., когда была принята программа торгово-экономического сотрудничества, совокупный ВВП государств – членов объединения вырос на 55%. Товарооборот с миром увеличился на 33%, а объем торговли услугами – почти на 40%. В рамках ШОС были запущены профильные механизмы взаимодействия и площадки: Пул технопарков и Форум стартапов, Ассоциация инвесторов ШОС, База экономических преференций, сообщал министр.