Главная / Политика /

Путин проведет встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин примет в Кремле премьера Госсовета Китая Ли Цяна. Состоится обстоятельная беседа, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Кроме того, в планах у российского лидера встретиться с главами делегаций Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Путин также по видеосвязи примет участие в закладке атомного ледокола «Сталинград».

Ли Цян прибыл в РФ по приглашению своего российского коллеги Михаила Мишустина 17 ноября для участия в 24-м заседании Совета глав правительств государств – членов ШОС.  

Мишустин посетил Китай 3 и 4 ноября. По итогам визита премьер-министр РФ заявил, что Москва и Пекин подтвердили настрой на укрепление стратегического и всеобъемлющего партнерства между странами. Он подчеркнул, что в ходе переговоров стороны подписали ряд документов, которые нацелены на развитие практического взаимодействия между странами в областях спутниковой навигации, цифровизации транспорта и экономики.

