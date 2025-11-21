«Яндекс.Такси» перечислит 30 млрд рублей за самозанятых в ФНС до конца года
Сервис «Яндекс.Такси» намерен перечислить 30 млрд руб. налогов за самозанятых водителей в Федеральную налоговую службу (ФНС) до конца 2025 г., сообщили «Ведомостям» в компании.
С 1 февраля сервис начал автоматически собирать и переводить эти налоги за своих самозанятых водителей. Эта система позволяет водителям избежать просроченных платежей и не следить за сроками вручную.
Сумма налога перечисляется с 16-го по 21-е число каждого месяца. Уведомление о платеже появляется в приложении «Мой налог» в течение трех дней.
Платформа начала тестировать сервис автоматического расчета и удержания НПД с 2024 г. Подключение к нему на начальном этапе было добровольным, писали «Ведомости».
В июне в «Яндекс.Такси» заявили, что вклад сервиса в российскую экономику составляет около 0,5% ВВП. Представитель компании говорил, что этот вклад включает 0,2% прямого эффекта, то есть доходов, которые получает агрегатор, водители и партнеры за счет совершенных в такси поездок. Еще 0,3% составляют косвенные эффекты – влияние сервиса на занятость и спрос в смежных отраслях, налоги и развитие региональных экономик.