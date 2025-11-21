«Яндекс.Такси» перечислит 30 млрд рублей за самозанятых в ФНС до конца года

В июне в «Яндекс.Такси» заявили, что вклад сервиса в российскую экономику составляет около 0,5% ВВП. Представитель компании говорил, что этот вклад включает 0,2% прямого эффекта, то есть доходов, которые получает агрегатор, водители и партнеры за счет совершенных в такси поездок. Еще 0,3% составляют косвенные эффекты – влияние сервиса на занятость и спрос в смежных отраслях, налоги и развитие региональных экономик.