Сбербанк ожидает по итогам 2025 года рост ВВП России в 1%

Минэкономразвития России в сентябрьском прогнозе понизило ожидания по росту ВВП в 2025 г. с 2,5 до 1%. В 2026 г. планируется рост на 1,3%. За сентябрь этого года министерство оценило рост экономики в 0,9%, по результатам девяти месяцев – в 1%. На индекс физического объема ВВП повлиял рост оборота общепита на 8,9%, сельского хозяйства – на 3,6%, обрабатывающей промышленности – на 1,4%, строительства – на 1,2%.