Сбербанк ожидает по итогам 2025 года рост ВВП России в 1%
По оценкам Сбербанка рост внутреннего валового продукта (ВВП) составит около 1% в 2025 и 2026 гг. Об этом заявил первый заместитель председателя правления кредитной организации Александр Ведяхин в интервью Reuters.
По его словам, динамика будет заметно различаться в зависимости от отрасли. Промышленность может прибавить около 2,5%, в то время как розничная торговля ограничится примерно 1%. Ведяхин добавил, что деловая активность в экономике останется вялой в течение следующих четырех-пяти кварталов.
Ожидается также, что к концу 2026 г. Банк России может довести ключевую ставку до 12%.
Минэкономразвития России в сентябрьском прогнозе понизило ожидания по росту ВВП в 2025 г. с 2,5 до 1%. В 2026 г. планируется рост на 1,3%. За сентябрь этого года министерство оценило рост экономики в 0,9%, по результатам девяти месяцев – в 1%. На индекс физического объема ВВП повлиял рост оборота общепита на 8,9%, сельского хозяйства – на 3,6%, обрабатывающей промышленности – на 1,4%, строительства – на 1,2%.
По предварительной оценке Росстата в ноябре, рост ВВП России в III квартале 2025 г. составил 0,6% в годовом выражении.