Парламент Германии утвердил новый бюджет с рекордной помощью Украине
Бундестаг утвердил государственный бюджет Германии на 2026 г., сообщило агентство DPA. В бюджете запланирована рекордная финансовая помощь Украине.
Расходы составят примерно 524,5 млрд евро, что на 21,5 млрд евро больше по сравнению с текущим годом.
В бюджете запланирована финансовая помощь Украине в размере 11,5 млрд евро. Минобороны Германии отмечает, что это самый большой объем помощи Украине, который Германия когда-либо закладывала в бюджет. Расходы на оборону также увеличатся, достигнув примерно 108 млрд евро.
Для финансирования расходов ФРГ планирует привлечь почти 98 млрд евро долга из основного бюджета. Общий новый долг страны превысит 180 млрд евро.
Politico в ноябре писало, что Германия остается крупнейшим донором военной помощи Украине после того, как США прекратили прямую помощь. Хотя европейские страны пытаются усилить собственный вклад, по данным Кильского института мировой экономики, летом поставки вооружений Украине со стороны ЕС сократились на 57% по сравнению с началом года.
Министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль говорил в августе, что ФРГ закрепит за собой обязательство выделять на помощь Украине в ближайшие два года по 9 млрд евро.