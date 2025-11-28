Парламент Германии утвердил новый бюджет с рекордной помощью Украине

Politico в ноябре писало, что Германия остается крупнейшим донором военной помощи Украине после того, как США прекратили прямую помощь. Хотя европейские страны пытаются усилить собственный вклад, по данным Кильского института мировой экономики, летом поставки вооружений Украине со стороны ЕС сократились на 57% по сравнению с началом года.