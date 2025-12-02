Газета
Костин назвал возможным вариант снижения ключевой ставки до 7,5-8,5% в 2027 году

Банк России может снизить ключевую ставку до нейтральных 7,5-8,5% в 2027 г., сказал глава ВТБ Андрей Костин в ходе инвестиционного форума «Россия зовет!».

«Конечно, возможно», – ответил он на соответствующий вопрос.

1 декабря в интервью агентству Reuters Костин также отмечал, что до конца 2025 г. снижение показателя будет незначительным. Он выразил мнение, что в экономике сейчас есть факторы, которые заставляют не снижать ставку или снижать медленно. При этом, по словам главы ВТБ, инфляция ниже 7% говорит в пользу снижения ставки. Костин добавил, что к концу 2026 г. ставка должна быть на уровне 12–13%.

24 октября совет директоров Центробанка на заседании опустил показатель на 50 б. п. до 16,5% годовых. Это уже четвертое снижение ставки подряд после того, как с октября 2024 г. и по июнь 2025 г. она была на уровне 21%.

