Костин назвал возможным вариант снижения ключевой ставки до 7,5-8,5% в 2027 году

1 декабря в интервью агентству Reuters Костин также отмечал, что до конца 2025 г. снижение показателя будет незначительным. Он выразил мнение, что в экономике сейчас есть факторы, которые заставляют не снижать ставку или снижать медленно. При этом, по словам главы ВТБ, инфляция ниже 7% говорит в пользу снижения ставки. Костин добавил, что к концу 2026 г. ставка должна быть на уровне 12–13%.