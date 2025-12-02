Минэк ожидает восстановления спроса в экономике после периода охлаждения
Минэкономразвития РФ прогнозирует восстановление спроса в экономике после текущего периода охлаждения. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников на форуме ВТБ «Россия зовет!».
Рост объема кредитования продолжается, но необходимо изучать его структуру, отметил министр. По его словам, спрос сейчас находится в периоде охлаждения. Ожидается, что произойдет некоторое восстановление, хотя, возможно, не в желаемом объеме.
В сентябре Решетников говорил, что последствия охлаждения российской экономики выявятся в накопленных убытках предприятий, а период возврата к инвестиционной стадии роста сдвинется.
Министр отмечал, что ситуация с инфляцией коренным образом изменилась с начала года. Цены перестали расти, но за это приходится платить «непростой ситуацией» в экономике. В частности, рост ВВП в июле сократился до 0,4% против 1% в июне.
24 сентября советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов заявил, что рост ВВП в 2025 г. сейчас ближе к нижней границе прогноза Банка России, что составляет примерно 1-2%.