Набиуллина: экономика РФ показала адаптацию к внешним шокам
Российская экономика продемонстрировала устойчивость к внешним шокам, ключевым фактором стала высокая гибкость бизнеса. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в рамках форума ВТБ «Россия зовет!».
По ее словам, еще одним фактором устойчивости экономики стал ее рыночный характер. Кроме того, бизнес проявил максимальную гибкость, отметила Набиуллина.
«Кроме того, мы пришли к этим событиям, к этой ситуации с накопленной финансовой устойчивостью. Бюджет, банковская финансовая система устойчивы», – добавила она (цитата по ТАСС).
Набиуллина также отметила важность сохранения финансовой устойчивости и адаптивности российской экономики. По ее словам, это будут обеспечивать правительство и Банк России.
14 ноября Набиуллина отметила, что плавающий валютный курс оказался важным инструментом для смягчения экономических шоков, с которыми Россия столкнулась в 2022 г. из-за санкций. Сейчас страна справилась с ними, по ее словам.
Министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что России нужно всегда быть готовой выполнить все цели и задачи, а не полагаться на наступление «тучных или худых лет» в экономической сфере. Он напомнил, что, несмотря на действующие в отношении России санкции, государство выполняет все свои обязательства.