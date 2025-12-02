Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Набиуллина: экономика РФ показала адаптацию к внешним шокам

Ведомости

Российская экономика продемонстрировала устойчивость к внешним шокам, ключевым фактором стала высокая гибкость бизнеса. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в рамках форума ВТБ «Россия зовет!».

По ее словам, еще одним фактором устойчивости экономики стал ее рыночный характер. Кроме того, бизнес проявил максимальную гибкость, отметила Набиуллина.

«Кроме того, мы пришли к этим событиям, к этой ситуации с накопленной финансовой устойчивостью. Бюджет, банковская финансовая система устойчивы», – добавила она (цитата по ТАСС).

Набиуллина: экономика справилась с шоками после 2022 года

Экономика / Макроэкономика и бюджет

Набиуллина также отметила важность сохранения финансовой устойчивости и адаптивности российской экономики. По ее словам, это будут обеспечивать правительство и Банк России.

14 ноября Набиуллина отметила, что плавающий валютный курс оказался важным инструментом для смягчения экономических шоков, с которыми Россия столкнулась в 2022 г. из-за санкций. Сейчас страна справилась с ними, по ее словам.

Министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что России нужно всегда быть готовой выполнить все цели и задачи, а не полагаться на наступление «тучных или худых лет» в экономической сфере. Он напомнил, что, несмотря на действующие в отношении России санкции, государство выполняет все свои обязательства.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь