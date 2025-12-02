Набиуллина: экономика РФ показала адаптацию к внешним шокам

Министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что России нужно всегда быть готовой выполнить все цели и задачи, а не полагаться на наступление «тучных или худых лет» в экономической сфере. Он напомнил, что, несмотря на действующие в отношении России санкции, государство выполняет все свои обязательства.