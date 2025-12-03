Белоруссия не планирует повышать НДС до уровня РФ
В Белоруссии пока не планируют повышать налог на добавленную стоимость (НДС) до российского уровня. Такое заявление сделал министр финансов Юрий Селиверстов после рассмотрения депутатами проекта закона «О республиканском бюджете на 2026 год» во втором чтении, пишет «БелТА».
Министр отметил, что подобное решение для страны преждевременно и необходимо сначала изучить опыт России и Казахстана, чтобы понять, как подобные меры проявят себя на практике.
Вместе с тем льготная ставка в 10% останется для всех социально важных товаров.
20 ноября законопроект о повышении НДС одобрила Государственная дума.