Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Белоруссия не планирует повышать НДС до уровня РФ

Ведомости

В Белоруссии пока не планируют повышать налог на добавленную стоимость (НДС) до российского уровня. Такое заявление сделал министр финансов Юрий Селиверстов после рассмотрения депутатами проекта закона «О республиканском бюджете на 2026 год» во втором чтении, пишет «БелТА».

Министр отметил, что подобное решение для страны преждевременно и необходимо сначала изучить опыт России и Казахстана, чтобы понять, как подобные меры проявят себя на практике.

28 ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому в РФ с 2026 г. НДС будет увеличен с 20 до 22%. Информация о документе размещена на сайте правовых актов.

Вместе с тем льготная ставка в 10% останется для всех социально важных товаров.

20 ноября законопроект о повышении НДС одобрила Государственная дума. 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её