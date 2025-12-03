Белоруссия не планирует повышать НДС до уровня РФ

В Белоруссии пока не планируют повышать налог на добавленную стоимость (НДС) до российского уровня. Такое заявление сделал министр финансов Юрий Селиверстов после рассмотрения депутатами проекта закона «О республиканском бюджете на 2026 год» во втором чтении, пишет «БелТА».