Биржевой курс юаня снизился до минимума с февраля 2023 года

Ведомости

Курс юаня на торгах Московской биржи упал до минимальных значений с 28 февраля 2023 г. По состоянию на 10:05 мск котировки снизились на 1% и достигли 10,76 руб.

К 11:10 мск снижение замедлилось до 10,85 руб.

Укрепление российской валюты поддержало решение Министерства финансов России нарастить ежедневный объем продажи иностранной валюты и золота с 5 декабря 2025 г. по 15 января 2026 г. до 5,6 млрд руб. Общий объем средств от продажи ранее приобретенных иностранной валюты и золота составит 123,4 млрд руб.

С 10 ноября по 4 декабря текущего года ведомство продаст иностранную валюту и золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 2,7 млрд руб. Ежедневный объем операций должен достигнуть около 100 млн руб.

Минфин вернулся к продаже иностранной валюты и золота с 7 июля 2025 г. С 6 июня по 4 июля министерство проводило покупку валюты и драгметалла. Суммарно за месяц было куплено на 28,3 млрд руб. Ежедневный объем покупки валюты и золота составлял 1,5 млрд руб.

