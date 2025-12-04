Биржевой курс юаня снизился до минимума с февраля 2023 года

Минфин вернулся к продаже иностранной валюты и золота с 7 июля 2025 г. С 6 июня по 4 июля министерство проводило покупку валюты и драгметалла. Суммарно за месяц было куплено на 28,3 млрд руб. Ежедневный объем покупки валюты и золота составлял 1,5 млрд руб.