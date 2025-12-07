Минимальная зарплата в 2026 году после уплаты НДФЛ составит 23 571 рубль

До этого сообщалось, что в планах правительства повысить МРОТ к 2030 г. до 35 000 руб. 17 ноября председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев на встрече с Путиным уточнял, что с 2026 г. повышение показателя приведет к росту зарплаты почти у 5 млн работников.