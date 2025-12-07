Газета
Минимальная зарплата в 2026 году после уплаты НДФЛ составит 23 571 рубль

Ведомости

Минимальная зарплата после вычета НДФЛ составит 23 570,91 руб., пишут «РИА Новости».

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2026 г. до вычета налогов составит 27 093 руб.

В 2025 г. уровень МРОТ составлял 22 440 руб., а с учетом НДФЛ – 19 522,8 руб.

26 ноября законопроект о повышении уровня МРОТ в 2026 г. одобрил Совет Федерации. Президент РФ Владимир Путин подписал закон 28 ноября.

До этого сообщалось, что в планах правительства повысить МРОТ к 2030 г. до 35 000 руб. 17 ноября председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев на встрече с Путиным уточнял, что с 2026 г. повышение показателя приведет к росту зарплаты почти у 5 млн работников.

