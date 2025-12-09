Силуанов охарактеризовал идеальную макроэкономическую конструкцию
Сочетание жесткого бюджета и мягкой денежно-кредитной политики с низкими процентными ставками – это идеальная макроэкономическая конструкция. Об этом министр финансов Антон Силуанов заявил в интервью «Эксперту».
Силуанов считает, что ключевым фактором для экономического роста является не столько объем бюджетных средств, сколько стоимость кредитных ресурсов. По мнению министра, такой подход придает гибкость экономической политике. При замедлении инфляции и низком уровне ставок в качестве дополнительного стимула для экономики может быть задействован бюджет.
«Конечно, бюджетный стимул – это важно. Но он не может быть бесконечным, иначе произойдет разбалансировка финансов», – отметил Силуанов.
8 декабря премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, что за последние три года ВВП России показал рост почти на 10%, несмотря на санкционное давление.
4 декабря министр экономического развития Максим Решетников говорил, что текущий уровень годовой инфляции в России значительно ниже прогнозного значения в 6,8%. По его оценке, фактическая инфляция пока остается значительно ниже ожидаемой.