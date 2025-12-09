Силуанов охарактеризовал идеальную макроэкономическую конструкцию

Силуанов считает, что ключевым фактором для экономического роста является не столько объем бюджетных средств, сколько стоимость кредитных ресурсов. По мнению министра, такой подход придает гибкость экономической политике. При замедлении инфляции и низком уровне ставок в качестве дополнительного стимула для экономики может быть задействован бюджет.