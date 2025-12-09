Le Soir: бизнесмены РФ подали иски против Евросоюза на 53 млрд евро

18 ноября Экспобанк оспорил в суде ЕС европейские секторальные санкции, под которые он попал в июле 2025 г. В обосновании иска Экспобанк сослался на пять доводов: Совет Евросоюза не представил доказательств; нарушил обязательство указывать причины введения санкций и не уведомил банк индивидуально об их введении; нарушил право Экспобанка на защиту, в том числе судебную; нарушил принцип соразмерности ограничительных мер; нарушил свободу ведения бизнеса и право собственности.