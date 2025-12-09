Le Soir: бизнесмены РФ подали иски против Евросоюза на 53 млрд евро
Российские бизнесмены, подвергшиеся европейским санкциям, подали иски против Евросоюза на сумму не менее 53 млрд евро. Об этом сообщает Le Soir.
Как отмечает газета, российские инвесторы все чаще обращаются к процедуре разрешения споров ISDS, которая предназначена для защиты прав инвесторов от экспроприации и национализации активов со стороны государств. Le Soir подчеркивает, что эта процедура дает бизнесменам значительные шансы на получение компенсаций.
По информации газеты, в европейских судах сейчас рассматриваются 28 дел, инициированных российскими бизнесменами, которые оспаривают введенные против них санкции. Из них 24 дела используют процедуру ISDS.
Издание отмечает, что несмотря на то что все эти дела связаны с заблокированными в ЕС частными активами, сумма требуемых компенсаций уже превысила четверть всех замороженных в ЕС суверенных активов Центрального банка РФ, которые составляют 210 млрд евро.
18 ноября Экспобанк оспорил в суде ЕС европейские секторальные санкции, под которые он попал в июле 2025 г. В обосновании иска Экспобанк сослался на пять доводов: Совет Евросоюза не представил доказательств; нарушил обязательство указывать причины введения санкций и не уведомил банк индивидуально об их введении; нарушил право Экспобанка на защиту, в том числе судебную; нарушил принцип соразмерности ограничительных мер; нарушил свободу ведения бизнеса и право собственности.