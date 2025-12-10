«Сбер» оценил вклад в инфляцию от повышения НДС
Вклад в инфляцию от повышения ставки НДС и введения НДС по операциям с банковскими картами может составить чуть менее 2%. Такой прогноз в ходе Дня инвестора представил заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов.
«Это та цена, которую заплатит экономика за дополнительные налоги, избежать этого не получится», – отметил Скворцов.
Он добавил, что Сбербанк предупреждал о возможных негативных последствиях изменения налогового режима, но решение было принято и будет выполнено. По его словам, часть выросших расходов банк будет вынужден переложить на корпоративных клиентов. Они смогут учитывать эти расходы как входящий НДС, но часть клиентов, в основном малый бизнес, фактически столкнется с повышением налоговой нагрузки.
20 ноября Госдума приняла закон о повышении ставки НДС до 22% с 2026 г. и поэтапном снижении порога годовой выручки для перехода на НДС: до 20 млн руб. в 2026 г., 15 млн руб. в 2027 г. и 10 млн руб. в 2028 г. Одновременно с 2026 г. отменяется освобождение от НДС операций по обслуживанию банковских карт и обработке данных в платежных системах. Льгота действовала с 2006 г. и была направлена на стимулирование безналичных платежей.
24 ноября в Минфине заявили, что не ожидают существенного роста стоимости обслуживания банковских карт. Замминистра финансов Алексей Сазанов отмечал, что сформировавшаяся цифровая среда и привычка граждан к безналичным платежам снизят потенциальный негативный эффект от отмены льготы.