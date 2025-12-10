«Сбер» оценил вклад в инфляцию от повышения НДС

20 ноября Госдума приняла закон о повышении ставки НДС до 22% с 2026 г. и поэтапном снижении порога годовой выручки для перехода на НДС: до 20 млн руб. в 2026 г., 15 млн руб. в 2027 г. и 10 млн руб. в 2028 г. Одновременно с 2026 г. отменяется освобождение от НДС операций по обслуживанию банковских карт и обработке данных в платежных системах. Льгота действовала с 2006 г. и была направлена на стимулирование безналичных платежей.