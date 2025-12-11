Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

ЦБ готовит разъяснения для банков из-за отмены льгот при обслуживании карт

Ведомости

Центральный банк России ведет диалог с Минфином и Федеральной налоговой службой (ФНС) для подготовки пояснений банкам из-за отмены льготы по НДС при обслуживании банковских карт. Об этом сообщила журналистам глава департамента национальной платежной системы регулятора Алла Бакина в кулуарах конференции «FI Day: ИИ и блокчейн».

«Мы сейчас находимся в диалоге с Минфином, поскольку они методологи в этой области, то, конечно, мы будем ориентироваться на них», – подчеркнула Бакина (цитата по «Интерфаксу»).

28 ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении ставки НДС до 22% с 2026 г. и поэтапном снижении порога годовой выручки для перехода на НДС до 20 млн руб. в 2026 г., 15 млн руб. в 2027 г. и 10 млн руб. в 2028 г. При этом льготная ставка в 10% сохранится для всех социально значимых товаров.

Одновременно с 2026 г. отменяется освобождение от НДС операций по обслуживанию банковских карт и обработке данных в платежных системах. Льгота действовала с 2006 г. и была направлена на стимулирование безналичных платежей.

10 декабря заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов спрогнозировал, что вклад в инфляцию от повышения ставки НДС и введения НДС по операциям с банковскими картами может составить чуть менее 2%.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте