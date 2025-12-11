ЦБ готовит разъяснения для банков из-за отмены льгот при обслуживании карт
Центральный банк России ведет диалог с Минфином и Федеральной налоговой службой (ФНС) для подготовки пояснений банкам из-за отмены льготы по НДС при обслуживании банковских карт. Об этом сообщила журналистам глава департамента национальной платежной системы регулятора Алла Бакина в кулуарах конференции «FI Day: ИИ и блокчейн».
«Мы сейчас находимся в диалоге с Минфином, поскольку они методологи в этой области, то, конечно, мы будем ориентироваться на них», – подчеркнула Бакина (цитата по «Интерфаксу»).
28 ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении ставки НДС до 22% с 2026 г. и поэтапном снижении порога годовой выручки для перехода на НДС до 20 млн руб. в 2026 г., 15 млн руб. в 2027 г. и 10 млн руб. в 2028 г. При этом льготная ставка в 10% сохранится для всех социально значимых товаров.
Одновременно с 2026 г. отменяется освобождение от НДС операций по обслуживанию банковских карт и обработке данных в платежных системах. Льгота действовала с 2006 г. и была направлена на стимулирование безналичных платежей.
10 декабря заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов спрогнозировал, что вклад в инфляцию от повышения ставки НДС и введения НДС по операциям с банковскими картами может составить чуть менее 2%.