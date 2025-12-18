Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки на 50-100 б. п. 19 декабря

В ходе заседания Банка России по ключевой ставке 19 декабря совет директоров регулятора может принять решение о снижении показателя на 50–100 базисных пунктов. Это связано с тем, что инфляционные показатели в последнее время демонстрируют положительную динамику. В частности, в ноябре инфляция опустилась до целевого значения, скорректированного с учетом сезонных факторов. Об этом заявил первый зампред правления банка Александр Ведяхин в интервью «Ведомости. Капиталу».