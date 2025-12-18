Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки на 50-100 б. п. 19 декабря
В ходе заседания Банка России по ключевой ставке 19 декабря совет директоров регулятора может принять решение о снижении показателя на 50–100 базисных пунктов. Это связано с тем, что инфляционные показатели в последнее время демонстрируют положительную динамику. В частности, в ноябре инфляция опустилась до целевого значения, скорректированного с учетом сезонных факторов. Об этом заявил первый зампред правления банка Александр Ведяхин в интервью «Ведомости. Капиталу».
Центральный банк планирует продолжать снижение ставки в будущем году по мере того, как будут исчерпываться эффекты от новой ставки НДС и прочих налоговых реформ, заключил он. В базовом сценарии к концу 2026 г., по его словам, Сбербанк прогнозирует ключевую ставку на уровне 12%.
Хотя рост ВВП, согласно прогнозу Сбербанка, будет умеренным и составит около 1%, снижение ключевой ставки активизирует экономическую деятельность. Дальнейшее уменьшение ставки положительно скажется на финансовом положении заемщиков.
Улучшится также потребительское кредитование, что будет стимулировать развитие отраслей, удовлетворяющих потребности населения. При этом из-за жесткой денежно-кредитной политики инвестиции будут испытывать давление на протяжении всего 2026 г., отметил первый зампред правления банка.
Среди основных рисков он отметил геополитическую ситуацию, санкции и волатильность на сырьевых рынках. Для бизнеса в 2026 г. приоритетами останутся оптимизация логистических процессов и эффективное импортозамещение, особенно в критически важных отраслях, таких как электроника, сложные промышленные компоненты и IT.
15 декабря председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что Банк России на предстоящем заседании может снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта – до 16% годовых. По его словам, в 2026 г. тенденция к смягчению денежно-кредитной политики сохранится. Он также выразил надежду, что ключевая ставка продолжит снижаться уже в феврале – на первом заседании совета директоров ЦБ в 2026 г.