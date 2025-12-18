Сбербанк прогнозирует инфляцию в 2026 году в диапазоне 5–6%

Вице-премьер Александр Новак 17 декабря говорил, что инфляция в России к концу 2025 г. ожидается на уровне 6%, что ниже официального прогноза в 6,8%. Он подчеркнул, что сейчас инфляция демонстрирует значительное снижение. Вице-премьер также отметил, что несмотря на сложные внешние и внутренние условия, экономика страны демонстрирует устойчивый рост. За последние три года, по его словам, прирост ВВП приблизится к 10%.