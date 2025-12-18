Сбербанк прогнозирует инфляцию в 2026 году в диапазоне 5–6%
По прогнозам Сбербанка, в 2026 г. инфляция продолжит снижаться и приблизится к целевому уровню в 4%. Индекс потребительских цен, который отражает изменение стоимости фиксированного набора товаров и услуг, составит, как ожидается, от 5% до 6%. Об этом рассказал первый зампред правления банка Александр Ведяхин в интервью «Ведомости. Капиталу».
По его словам, ожидается, что в I квартале 2026 г. инфляция незначительно ускорится из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС) до 22%. Вместе с этим, после корректировки она быстро вернется к целевым показателям Банка России.
18 декабря «Ведомости» писали, что в декабре 2025 г. инфляционные ожидания россиян выросли на 0,4 процентного пункта (п. п.) до 13,7% против 13,3% в ноябре.
Вице-премьер Александр Новак 17 декабря говорил, что инфляция в России к концу 2025 г. ожидается на уровне 6%, что ниже официального прогноза в 6,8%. Он подчеркнул, что сейчас инфляция демонстрирует значительное снижение. Вице-премьер также отметил, что несмотря на сложные внешние и внутренние условия, экономика страны демонстрирует устойчивый рост. За последние три года, по его словам, прирост ВВП приблизится к 10%.