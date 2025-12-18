Газета
Шохин: ключевая ставка может снизиться до 15,5% годовых 19 декабря

Ключевая ставка Банка России на заседании 19 декабря может быть снижена до 15,5% годовых. Такой прогноз озвучил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в интервью НТВ.

По его оценке, снижение может составить не 0,5, а один процентный пункт. Шохин связал это с тем, что инфляция в конце года замедляется быстрее, чем ожидалось ранее. Если осенью прогноз составлял 7-7,5%, то сейчас показатель оценивается менее чем в 6%. При такой инфляции ставка на уровне 16,5% выглядит завышенной, поэтому даже снижение на один процентный пункт можно считать «очень скромным шагом», считает глава РСПП.

Шохин также отметил, что одновременно со снижением ставки ужесточаются и регуляторные требования. По мнению главы РСПП, даже если ставка снизится, ужесточение требований к банкам и заемщикам может нивелировать этот эффект и не привести к росту привлечения средств и расширению кредитования инвестиций.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью «Ведомостям» также допускал снижение ключевой ставки на 50-100 базисных пунктов.

В последний раз совет директоров Банка России понизил ключевую ставку 24 октября – на 50 базисных пунктов, до 16,5% годовых. Это стало четвертым снижением подряд после периода, когда с октября 2024 г. по июнь 2025 г. ставка сохранялась на уровне 21%.

