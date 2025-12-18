Шохин: ключевая ставка может снизиться до 15,5% годовых 19 декабря

По его оценке, снижение может составить не 0,5, а один процентный пункт. Шохин связал это с тем, что инфляция в конце года замедляется быстрее, чем ожидалось ранее. Если осенью прогноз составлял 7-7,5%, то сейчас показатель оценивается менее чем в 6%. При такой инфляции ставка на уровне 16,5% выглядит завышенной, поэтому даже снижение на один процентный пункт можно считать «очень скромным шагом», считает глава РСПП.