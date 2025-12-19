НСПК снизит тарифы на транзакционные услуги из-за введения НДС

28 ноября президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ставки НДС до 22% с 2026 г. и поэтапном снижении порога годовой выручки для перехода на НДС до 20 млн руб. в 2026 г., 15 млн руб. в 2027 г. и 10 млн руб. в 2028 г. Льготная ставка в 10% сохранится для социально значимых товаров.