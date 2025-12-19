НСПК снизит тарифы на транзакционные услуги из-за введения НДС
Национальная система платежных карт (НСПК) собирается с 1 января 2026 г. снизить тарифы на транзакционные услуги и сервисы платежной системы «Мир», которые будут облагаться НДС со следующего года.
Тарифы будут снижены на клиринг и авторизацию, которые составляют основную часть расходов участников платежной системы «Мир». С учетом налога также были скорректированы тарифы на услуги и опциональные сервисы, на которые оценочно приходится до 3% расходов участников системы. К примеру, плата за предоставление БИН, 3DS-аутентификация и детокенизация.
Не изменится размер платы за услуги, которые ранее уже облагались НДС. В частности, сохранятся плата за товарный знак и услуги, которые НСПК оказывает участникам как операционный и клиринговый центр СБП.
28 ноября президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ставки НДС до 22% с 2026 г. и поэтапном снижении порога годовой выручки для перехода на НДС до 20 млн руб. в 2026 г., 15 млн руб. в 2027 г. и 10 млн руб. в 2028 г. Льготная ставка в 10% сохранится для социально значимых товаров.
Со следующего года также отменяется освобождение от НДС операций по обслуживанию банковских карт и обработке данных в платежных системах. Льгота действовала с 2006 г. для стимулирования безналичных платежей.
10 декабря заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов поделился прогнозом, что вклад в инфляцию от повышения ставки НДС и введения НДС по операциям с банковскими картами может составить менее 2%.