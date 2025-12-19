Набиуллина попросила у Деда Мороза устойчивую ценовую стабильность
Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что попросила у Деда Мороза на Новый год достижения устойчиво низкой инфляции и ощутимых преимуществ ценовой стабильности для граждан и бизнеса. Об этом она сообщила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.
По словам Набиуллиной, экономика уже подошла к этапу заметного замедления инфляции и переходит к более сбалансированным темпам роста.
«На следующий год хотелось бы, чтобы мы не просто коснулись 4% инфляции, а устойчиво достигли ценовой стабильности», – сказала Набиуллина, добавив, что важно, чтобы граждане и бизнес почувствовали преимущества низкой инфляции.
Совет директоров Банка России на последнем в 2025 г. заседании 19 декабря принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов – до 16% годовых. Это стало пятым подряд снижением ставки. Большинство опрошенных «Ведомостями» экономистов и представителей бизнеса – 17 из 23 – ожидали именно такого решения.