Набиуллина попросила у Деда Мороза устойчивую ценовую стабильность

Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что попросила у Деда Мороза на Новый год достижения устойчиво низкой инфляции и ощутимых преимуществ ценовой стабильности для граждан и бизнеса. Об этом она сообщила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.