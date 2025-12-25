Новак спрогнозировал годовую инфляцию в РФ на уровне 6% и ниже
Годовая инфляция в России достигла уровня около 6%, к концу 2025 г. можно ожидать и более низкого показателя, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24».
«Сейчас, за неделю до Нового года, мы вышли на уровень инфляции год к году порядка 6%. До конца года ожидаем, что даже, может быть, будет менее 6%», – отметил он.
23 декабря глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин говорил о желаемых показателях для бизнеса к концу следующего, 2026 г. По его словам, компании ожидают ключевую ставку Банка России на уровне 2%, инфляцию в диапазоне 4-5%, курс доллара – 90-95 руб.
19 декабря совет директоров Банка России снизил ключевую ставку пятый раз подряд. Показатель опустился на 50 базисных пунктов (б. п.) – до 16% годовых. По мнению Шохина, можно было бы принять более радикальное решение с учетом заметно притормозившей в конце года инфляции.