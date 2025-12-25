Новак: экономика России растет в три раза быстрее европейской

Он отметил, что в 2025 г. экономика России показала устойчивость, несмотря на неопределенности, торговые войны и санкционное давление. Новак напомнил, что за девять месяцев рост ВВП РФ составил 1%. Это соответствует прогнозу Минэкономразвития. За три года в целом темпы роста составили 9,7%.