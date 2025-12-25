Газета
Главная / Экономика /

Новак: экономика России растет в три раза быстрее европейской

Ведомости

Российская экономика растет в три раза быстрее, чем экономика еврозоны, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью «России 24».

Он отметил, что в 2025 г. экономика России показала устойчивость, несмотря на неопределенности, торговые войны и санкционное давление. Новак напомнил, что за девять месяцев рост ВВП РФ составил 1%. Это соответствует прогнозу Минэкономразвития. За три года в целом темпы роста составили 9,7%.

«Что такое 9,7%, если сравнивать с еврозоной, – например, там за три года темпы роста составляют всего 3,1%», – сказал вице-премьер.

В ходе интервью телеканалу он также заявил, что годовая инфляция в России достигла уровня около 6%, к концу 2025 г. можно ожидать и более низкого показателя.

Согласно прогнозам экономистов, опрошенных «Ведомостями», динамика ВВП по итогам текущего года может оказаться слабее официальных прогнозов. Оценки перспектив экономики в IV квартале разнятся: прогнозы колеблются от снижения на 0,8% до роста на 1,7% в годовом выражении. Среди ключевых факторов риска эксперты называют жесткую денежно-кредитную политику, крепкий курс рубля, низкие цены на нефть и негативное влияние санкций на экспорт.

