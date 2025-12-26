Решетников спрогнозировал инфляцию до 5,7% по итогам года

25 декабря вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что годовая инфляция в стране уже достигла уровня около 6%. К концу 2025 г., по его мнению, можно ожидать и более низкого показателя. 23 декабря глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин рассказал, что в 2026 г. российский бизнес ожидает ключевую ставку Банка России на уровне 2%, инфляцию в диапазоне 4–5%, курс доллара – 90–95 руб.