Главная / Экономика /

Решетников спрогнозировал инфляцию до 5,7% по итогам года

Ведомости

Инфляция в России в конце 2025 г. может быть на уровне 5,6–5,7%, заявил в интервью RT министр экономического развития Максим Решетников.

«Наша текущая оценка инфляции на конец года составляет примерно 5,6–5,7%. Посмотрим на итоговые данные, но, мне кажется, колебания на 0,1 в ту или иную сторону в целом ситуацию не меняют», – сказал он.

Такую же оценку он дал колебаниям, которые возможны при оценке экономического роста за 2025 г. По его словам, при сохранении прогноза в 1% показатель будет, «вероятно, чуть ниже».

25 декабря вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что годовая инфляция в стране уже достигла уровня около 6%. К концу 2025 г., по его мнению, можно ожидать и более низкого показателя. 23 декабря глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин рассказал, что в 2026 г. российский бизнес ожидает ключевую ставку Банка России на уровне 2%, инфляцию в диапазоне 4–5%, курс доллара – 90–95 руб.

