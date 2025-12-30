На банкнотах Сирии портреты Асада заменили на оливки и апельсины
Портреты экс-глав Сирии Башара Асада и его отца Хафеза Асада на банкнотах национальной валюты заменили на оливки и апельсины. Об этом сообщило агентство SANA.
Новые купюры представили 29 декабря. На банкнотах также изображены цветки хлопка и колосья пшеницы.
В мероприятии приняли участие президент страны Ахмед аш-Шараа и глава Центрального банка Сирии Абдулкадер Хусриех. Глава государства заявил, что деноминация валюты знаменует собой «конец эпохи и начало нового этапа для Сирии». Также из старой валюты будут удалены нули, что упростит транзакции, но «само по себе не улучшит экономику», добавил он.
Reuters в мае писал, что Сирия планирует печатать новые купюры в ОАЭ и Германии вместо России. Агентство писало, что власти Сирии начали изучать возможность печатания валюты в Германии и ОАЭ в начале этого года. Планы стали еще более реальными после того, как ЕС ослабил санкции в отношении Дамаска в феврале.
22 августа Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Россия все же выпустит для Сирии новые банкноты с уменьшенным номиналом. Сообщалось, что выпуском купюр займется российская компания «Гознак».