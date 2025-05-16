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Reuters: Сирия может начать печать новых купюр в ОАЭ и Германии вместо России

Ведомости

Сирия планирует печатать новые купюры в ОАЭ и Германии вместо России, сообщило агентство Reuters со ссылкой на сирийские источники в области финансов и европейского чиновника. По данным издания, на новых купюрах не будет лица бывшего сирийского лидера Башара аль-Асада.

Власти Сирии планируют провести переговоры о сделке по печатанию валюты с компанией Oumolat, которая находится в ОАЭ. В Германии, по сообщению источников, заинтересовались эмиссией фирма Bundesdruckerei, поддерживаемая государством, и частная компания Giesecke+Devrient. Пока неясно, какая из организаций займется печатью валюты. Представитель Bundesdruckerei заявил об отсутствии переговоров между компанией и сирийским правительством.

Остальные компании не ответили на запросы издания.

Как отметило агентство, власти Сирии начали изучать возможность печатания валюты в Германии и ОАЭ в начале этого года. Планы стали еще более реальными после того, как ЕС ослабил санкции в отношении Дамаска в феврале. Тогда снятие коснулось энергетического и транспортных секторов. ЕС объяснил это решение поддержкой «инклюзивного политического перехода в Сирии».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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