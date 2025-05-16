Reuters: Сирия может начать печать новых купюр в ОАЭ и Германии вместо России

Как отметило агентство, власти Сирии начали изучать возможность печатания валюты в Германии и ОАЭ в начале этого года. Планы стали еще более реальными после того, как ЕС ослабил санкции в отношении Дамаска в феврале. Тогда снятие коснулось энергетического и транспортных секторов. ЕС объяснил это решение поддержкой «инклюзивного политического перехода в Сирии».