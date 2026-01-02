Профсоюз обратился в Минтруд и Минэк с просьбой продлить режим самозанятости

В профсоюзе отметили, что налог на профессиональный доход (НПД) стал одним из наиболее успешных решений в сфере занятости. По данным организации, благодаря введению НПД с 2018 г. работающие в таком режиме граждане уплатили в казну около 100 млрд руб. налогами. При этом существенный вклад внесли сотрудники цифровых платформ, где на настоящий момент работает до 16% взрослого населения страны, говорится в обращении.