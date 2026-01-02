Профсоюз обратился в Минтруд и Минэк с просьбой продлить режим самозанятости
Независимый профсоюз «Новый труд» направил в Минтруд и Минэкономразвития обращения, где он поддержал инициативу по продлению режима самозанятости и повышению лимита доходов для самозанятых. Текст обращения имеется у «Ведомостей».
В профсоюзе отметили, что налог на профессиональный доход (НПД) стал одним из наиболее успешных решений в сфере занятости. По данным организации, благодаря введению НПД с 2018 г. работающие в таком режиме граждане уплатили в казну около 100 млрд руб. налогами. При этом существенный вклад внесли сотрудники цифровых платформ, где на настоящий момент работает до 16% взрослого населения страны, говорится в обращении.
«Считаем, что накопленный опыт позволяет перейти от экспериментального режима к системной модели развития гибкой занятости как долгосрочного элемента государственной политики», – утверждают в профсоюзе. По мнению представителей организации, поддержка самозанятых должна носить стратегический, а не временный характер.
«Новый труд» также предложил создать совместную рабочую группу и в 2026 г. запустить пилот по внедрению «платформенного договора» и социальных механизмов для защиты самозанятых.
Режим самозанятости был запущен как эксперимент в 2018 г. и завершится 31 декабря 2028 г. Как рассказывал в июне замминистра финансов, статс-секретарь Алексей Сазанов в интервью «Ведомостям», Минфин рассчитывает представить свои предложения по корректировке режима НПД в 2026 г. Вместе с тем глава Минэкономразвития Максим Решетников в конце сентября также призвал начать обсуждение новой конструкции самозанятости.
В 2025 г. также развернулась публичная дискуссия о необходимости менять условия эксперимента уже сейчас. Члены Совета Федерации в начале октября рекомендовали правительству проанализировать результаты и проработать вопрос о его досрочном завершении – в 2026 г. вместо 2028 г. Сенаторов, в частности, беспокоит злоупотребление режимом со стороны компаний, которые подменяют трудовые отношения проектной занятостью, а также будущее пенсионное обеспечение плательщиков НПД.
Тем не менее Федеральная налоговая служба (ФНС) видит позитивные результаты неоконченного эксперимента. Режим НПД выполняет заявленную изначально цель по обелению доходов населения, так как рост числа самозанятых происходит за счет теневого сектора, а не за счет тех, кто находится в трудовых отношениях, отмечал в конце октября начальник управления оперативного контроля ведомства Владимир Мальцев в ходе круглого стола в Совете Федерации.
Кроме того, согласно результатам анализа налоговой службы, риски использования самозанятости для подмены трудовых отношений есть лишь у 182 000 из 14,6 млн зарегистрированных плательщиков НПД (1,25%), сообщал глава ведомства Даниил Егоров. По его мнению, «разрушать систему взаимосвязей» всех самозанятых с заказчиками из-за такой доли тех, кто может использовать ее для ухода бизнеса от налогов, может оказаться скоропалительным решением.