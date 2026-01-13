ООН прогнозирует замедление роста мировой экономики до 2,7% в 2026 году
Рост мировой экономики в 2026 г. составит 2,7% после 2,8% в 2025 г. Это следует из прогноза экспертов Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), данные которого приводит «Коммерсантъ». В то же время рост глобального ВВП также окажется на уровне 2,7%.
Согласно прогнозу аналитиков, сдерживать рост мировой экономики будет ее дальнейшая фрагментация, усиливающийся страновой протекционизм и слабая инвестиционная активность, являющаяся следствием растущей неопределенности в мире.
Темпы роста мировой торговли в 2026 г. также снизятся – до 2,2% вместо ожидаемых 3,8%. Импульс, который был вызван ускоренными поставками в прошлом году в ожидании торговых ограничений, исчерпан, говорится в прогнозе.
Кроме того, рост тарифов будет стимулировать страны к перестройке логистических цепочек. Эксперты считают, что Европейский союз, пострадавший от американских пошлин, будет активно искать пути диверсификации своего экспорта и импорта.
Эксперты ЮНКТАД отметили, что перспективы европейской экономики остаются неопределенными и будут зависеть от потребительских настроений. Уровень инфляции в ЕС соответствует целевым показателям Европейского центрального банка, поэтому его денежно-кредитная политика (ДКП), вероятно, останется мягкой, что поддержит внутренний спрос. Ожидается, что экономика ЕС вырастет на 1,3% в 2026 г. после увеличения на 1,5% в 2025 г.
Из прогноза ЮНКТАД также следует, что экономика США вырастет на 2%. Это связано с отложенными эффектами смягчения ДКП и адаптацией к введенным страной пошлинам. Рост будет сдерживаться снижением уровня занятости.
В 2026 г. ожидается более медленный рост экономики Китая. ВВП страны, по прогнозам ЮНКТАД, увеличится на 4,6% после роста на 5% в 2025 г. Основными причинами выступят снижение внутреннего спроса и спад на рынке недвижимости.
Согласно исследованию Российской академии наук, прирост оборота мировой торговли в 2026 г. замедлится до 2,5% против 3,5% по итогам 2025 г. Аналитики отметили, что в 2026 г. мировая торговля будет развиваться на фоне сохраняющегося торгово-политического противостояния, высокой международной напряженности и вероятного замедления роста мировой экономики.