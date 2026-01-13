ООН прогнозирует замедление роста мировой экономики до 2,7% в 2026 году

Рост мировой экономики в 2026 г. составит 2,7% после 2,8% в 2025 г. Это следует из прогноза экспертов Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), данные которого приводит «Коммерсантъ». В то же время рост глобального ВВП также окажется на уровне 2,7%.