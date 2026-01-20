В Кремле прокомментировали рост цен и опасения на счет инфляции

В Кремле прокомментировали рост цен и опасения на счет инфляцииПравительство внимательно отслеживает эти процессы
В Кремле нет опасений по вопросу инфляции – за ситуацией в экономике следят Банк России и правительство. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о том, нет ли в Кремле опасений, что инфляцию не удастся удержать в пределах прогнозных 4-5%, Песков сообщил: «Пока таких опасений нет».
«Центробанк мониторит ситуацию, принимает те меры, которые считает необходимыми для поддержания макроэкономической стабильности. До сих пор это удавалось. Что касается роста цен, то, конечно, в первую очередь правительство самым внимательным образом отслеживает эти процессы», – сказал он.
По итогам 2025 г., по данным Росстата, инфляция в России составила 5,59%.
В ноябре прошлого года Центробанк сообщил, что инфляция в России достигнет уровня в 4% во втором полугодии 2026 г. В течение следующего года годовая инфляция ожидается на уровне 4–5%. По данным ЦБ, экономическая ситуация в РФ развивалась по прогнозу регулятора, а жесткие денежно-кредитные условия продолжали сдерживать инфляционное давление.