В Кремле прокомментировали рост цен и опасения на счет инфляции

«Центробанк мониторит ситуацию, принимает те меры, которые считает необходимыми для поддержания макроэкономической стабильности. До сих пор это удавалось. Что касается роста цен, то, конечно, в первую очередь правительство самым внимательным образом отслеживает эти процессы», – сказал он.