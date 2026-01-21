Минфин не считает, что РФ должна выплачивать «царские долги»
Министерство финансов не считает, что Россия должна выплачивать «царские долги», заявил замглавы ведомства Владимир Колычев.
«Советский Союз не считал, что нужно выплачивать, а Российская Федерация тем более», – сказал он (цитата по ТАСС).
Колычев отметил, что если начнется судебный процесс, то Россия будет участвовать. Представителем ответчика в таком случае выступит Генеральная прокуратура.
16 января американский фонд Noble Capital подал иск к России на $225,8 млрд, заявив требования по облигациям, выпущенным Российской империей более 100 лет назад. В документе утверждается, что «РФ, нарушая доктрину преемственности государства, отказалась и продолжает отказываться от исполнения определенных суверенных долговых обязательств», принятых ее предшественником. Ответчиками по делу указаны Российская Федерация, Минфин РФ, Банк России и Фонд национального благосостояния.
На это в международной юридической фирме Marks & Sokolov ответили, что российская сторона потребовала до 30 января отозвать иск по долгам. В противном случае Москва подаст ходатайство об оставлении иска без рассмотрения на основании закона США «об иммунитете иностранных государств».