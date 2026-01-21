Минфин не считает, что РФ должна выплачивать «царские долги»

16 января американский фонд Noble Capital подал иск к России на $225,8 млрд, заявив требования по облигациям, выпущенным Российской империей более 100 лет назад. В документе утверждается, что «РФ, нарушая доктрину преемственности государства, отказалась и продолжает отказываться от исполнения определенных суверенных долговых обязательств», принятых ее предшественником. Ответчиками по делу указаны Российская Федерация, Минфин РФ, Банк России и Фонд национального благосостояния.