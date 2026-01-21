Недельная инфляция в России замедлилась до 0,45%
За неделю с 13 по 19 января инфляция в России замедлилась до 0,45% по сравнению с 1,26% на прошлой неделе. Это следует из отчета Минэкономразвития РФ.
В сегменте продовольственных товаров за указанный период цены изменились на 0,56%, в том числе на плодоовощную продукцию – 2,7%. Цены на картофель снизились до 2,6%, на овощи из «борщевого» набора – до 6%, помидоры – на 1,1%, яблоки – на 0,4%. Темпы роста цен на продукты питания без учета овощей и фруктов выросли составили 0,4%.
В сегменте непродовольственных товаров изменение цен составило 0,17%. Обувь подешевела на 0,1%, строительные материалы – на 0,2%. Рост цен на медикаменты замедлился до 0,1%. Цены на легковые автомобили практически не изменились (+0,03%). При этом отечественные машины стали дешевле на 0,1%, а иномарки – на 0,1%. Темпы роста цен на бензин и дизельное топливо снизились до 0,1%.
За неделю с 13 по 19 января в сегменте наблюдаемых услуг темпы роста цен составили 0,67%. Услуги гостиниц стали дешевле на 0,1%, санаториев – до 0,5%. Цены на установку пломбы снизились на 0,7%.
На мировых рынках продовольственные товары подорожали на 1,5%. В годовом выражении цены на продукты питания остались неизменными. На отчетной неделе во Франции выросли цены на пшеницу на 0,6%, кукурузу – на 1,1%, сахар-сырец – на 0,5%, соевые бобы – на 3,1% и свинину – на 4,3%. В США подорожала пшеница на 1,5%, соевое масло – на 3,9%.
Банк России сообщал, что годовая инфляция в РФ в 2025 г. снизилась до 5,6%, что стало самым низким показателем с 2020 г. По данным регулятора, за прошлый год наименьший рост показали цены на непродовольственные товары – в среднем на 3%. При этом обувь, средства связи, персональные компьютеры и товары нескольких других категорий в этом сегменте подешевели.
Кроме того, в 2025 г. снижение цен коснулось яиц (-20%), сахара (-6,4%), макарон и круп (-0,9%). Овощи и фрукты подешевели на 8,8% в сравнении с высокой базой в декабре 2024 г. Как отметили представители ЦБ, текущая денежно-кредитная политика регулятора позволит снизить годовую инфляцию до 4–5% в 2026 г.