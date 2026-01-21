Недельная инфляция в России замедлилась до 0,45%

Банк России сообщал, что годовая инфляция в РФ в 2025 г. снизилась до 5,6%, что стало самым низким показателем с 2020 г. По данным регулятора, за прошлый год наименьший рост показали цены на непродовольственные товары – в среднем на 3%. При этом обувь, средства связи, персональные компьютеры и товары нескольких других категорий в этом сегменте подешевели.