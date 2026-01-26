Минсельхоз отметил снижение стоимости огурцов и томатов в России

21 января в Банке России заявили, что годовая инфляция в РФ в 2025 г. снизилась до 5,6%, что стало самым низким показателем с 2020 г. В 2024 г. инфляция составляла 9,5%. По данным ЦБ, за прошлый год наименьший рост показали цены на непродовольственные товары – в среднем на 3%. Овощи и фрукты подешевели на 8,8% по сравнению с высокой базой в декабре 2024 г.