Главная / Экономика /

Минсельхоз отметил снижение стоимости огурцов и томатов в России

Ведомости

Огурцы и томаты от российских производителей подешевели за год на 5,7% и 17% соответственно. Об этом заявили в Минсельхозе РФ, передает «РИА Новости».

Отпускная стоимость огурцов в среднем составила 143,3 руб. за 1 кг, томатов – 144,3 руб. за 1 кг. В рознице цены на томаты ниже на 2,1%, а на огурцы находятся на уровне прошлого года, сообщили в министерстве со ссылкой на Росстат.

Согласно материалу, Россия в прошлом году получила высокий урожай – около 7,6 млн т продукции открытого и закрытого грунта и достигла 89,6% самообеспеченности овощами.

По данным Росстата, в 2025 г. стоимость огурцов увеличилась на 22,7%. В целом инфляция по итогам прошлого года составила 5,59%.

21 января в Банке России заявили, что годовая инфляция в РФ в 2025 г. снизилась до 5,6%, что стало самым низким показателем с 2020 г. В 2024 г. инфляция составляла 9,5%. По данным ЦБ, за прошлый год наименьший рост показали цены на непродовольственные товары – в среднем на 3%. Овощи и фрукты подешевели на 8,8% по сравнению с высокой базой в декабре 2024 г.

