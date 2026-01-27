Индия и ЕС достигли исторического торгового соглашения после 20 лет переговоров

Переговоры о заключении соглашения о свободной торговле между ЕС и Индией стартовали почти 20 лет назад, в 2007 г., но были приостановлены спустя шесть лет. Диалог продолжился только в мае 2021 г. и ускорился на фоне введения президентом США Дональдом Трампом масштабных пошлин в прошлом году. Тарифы США затронули как Индию, так и ЕС. Стороны собирались заключить соглашение до конца 2025 г., но оно было подписано 26 января текущего года.