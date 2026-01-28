ФРС США сохранила ставку на уровне 3,75%Решение приняли, несмотря на призыв Трампа сократить ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,5-3,75% годовых. Это следует из сообщения на сайте американского регулятора.
«Совет управляющих Федеральной резервной системы единогласно проголосовал за утверждение установления основной кредитной ставки на существующем уровне в 3,75%», – говорится в сообщении.
Президент США Дональд Трамп призывал ФРС снизить ставку на фоне низкой инфляции 13 января. Американский лидер заявил, что уровень инфляции в США держится на низком уровне. По данным Бюро статистики труда США от 13 января, по итогам декабря цены в США выросли на 0,3% до 2,7% в годовом выражении.
ФРС снизила процентную ставку третий раз подряд в декабре 2025 г. Тогда снижение составило 0,25 процентных пункта (п. п.) до 3,5–3,75%.
Председатель ФРС США Джером Пауэлл признавал, что несмотря на недостаток официальных данных, активность на рынке труда сокращается, что ухудшает мнения домохозяйств и компаний о ситуации в экономике. Пауэлл смешанно высказался об уровне инфляции в декабре – по его словам, она еще «несколько превышает» долгосрочный целевой показатель ФРС в 2%.