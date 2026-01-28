ФРС США сохранила ставку на уровне 3,75%

Председатель ФРС США Джером Пауэлл признавал, что несмотря на недостаток официальных данных, активность на рынке труда сокращается, что ухудшает мнения домохозяйств и компаний о ситуации в экономике. Пауэлл смешанно высказался об уровне инфляции в декабре – по его словам, она еще «несколько превышает» долгосрочный целевой показатель ФРС в 2%.