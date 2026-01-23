Bloomberg сообщил о худшей неделе для доллара из-за политики США
Доллар переживает худшую неделю с июня 2025 г., поскольку непредсказуемая политика США оказывает давление на валюту в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС) страны. Об этом сообщает Bloomberg.
Спотовый индекс доллара снизился на 0,8% за пять дней. На неделе инвесторы были потрясены тем, что президент США Дональд Трамп анонсировал тарифы против европейских стран из-за намерения аннексировать Гренландию.
Доллар падает, несмотря на рост доходности казначейских облигаций США из-за надежд, что устойчивая экономика удержит ФРС от повышения ставок. Это говорит о том, что политические риски являются более важным фактором для валюты, чем денежно-кредитная политика, отмечает агентство.
23 января Politico со ссылкой на дипломатов писало, что европейские лидеры пришли к выводу, что трансатлантические отношения с США при Трампе вступили в фазу глубокого кризиса и не могут рассматриваться как надежный фундамент мировой безопасности.
22 января Bloomberg сообщил, что заявления президента США усилили тревогу среди состоятельных европейских инвесторов, которые до этого активно вкладывались в американские активы. По словам источников агентства, инвесторы обсуждают возможность вывода части средств из американских активов, чтобы расширить географическую диверсификацию портфелей и снизить зависимость от доллара.