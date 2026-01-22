Bloomberg сообщил о панике европейских инвесторов из-за высказываний Трампа

Как отмечают банкиры и инвестиционные консультанты, представители обеспеченной европейской аудитории пересматривают риски вложений в США после высказываний Трампа о Гренландии, а также на фоне недавних геополитических потрясений в Венесуэле и Иране. По словам источников агентства, инвесторы обсуждают возможность вывода части средств из американских активов, чтобы расширить географическую диверсификацию портфелей и сократить зависимость от доллара. Источники попросили не раскрывать их имена, поскольку решения носят предварительный и конфиденциальный характер.