Bloomberg сообщил о панике европейских инвесторов из-за высказываний Трампа
Заявления президента США Дональда Трампа усилили тревогу среди состоятельных европейских инвесторов, которые до этого активно вкладывались в американские активы. Об этом сообщает Bloomberg.
Как отмечают банкиры и инвестиционные консультанты, представители обеспеченной европейской аудитории пересматривают риски вложений в США после высказываний Трампа о Гренландии, а также на фоне недавних геополитических потрясений в Венесуэле и Иране. По словам источников агентства, инвесторы обсуждают возможность вывода части средств из американских активов, чтобы расширить географическую диверсификацию портфелей и сократить зависимость от доллара. Источники попросили не раскрывать их имена, поскольку решения носят предварительный и конфиденциальный характер.
22 января также сообщалось, что Трамп допустил новый шатдаун в США из-за действий Демократической партии. Он отметил, что предыдущая приостановка работы правительства обошлась Вашингтону очень дорого и негативно сказалась на экономике, не позволив ей показать более высокие результаты.
Шатдаун в США начался 1 октября 2025 г. после того, как конгресс США не утвердил годовой бюджет и временное финансирование. Республиканцы во главе с Трампом и демократы не смогли договориться о параметрах временного финансирования. Лишь 11 ноября сенат США проголосовал за прекращение приостановки работы федерального правительства.