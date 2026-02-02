Дефицит бюджета РФ в 2026 году может может составить 2,2–2,7% ВВП
Федеральный бюджет России в 2026 г. может недополучить 0,5–0,7% ВВП доходов по сравнению с действующим планом, следует из макроэкономического прогноза Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) на 2026–2028 гг. В результате дефицит казны может составить 2,2–2,7% ВВП после 2,6% в 2025 г. Об этом «Ведомостям» сообщил старший директор группы суверенных и региональных рейтингов агентства Дмитрий Куликов.
По оценке АКРА, основной риск связан с ценой на российскую нефть, которая в 2026 г. может оказаться заметно ниже $59 за барр., заложенных в бюджетное правило.
Эксперты считают, что среднегодовая налоговая цена нефти может снизиться примерно до $50 за барр. против $56 за барр. в 2025 г. Такой сценарий возможен при сохранении относительно низких мировых цен и одновременном сокращении дисконта цены российской нефти за счет адаптации к санкциям и изменениям логистики.
Аналитики считают, что на этом фоне курс рубля может ослабнуть до диапазона 87,4–92,9 руб./$ в 2026 г. Инфляция же ожидается в диапазоне 5–5,5%, тогда как средняя ключевая ставка снизится до 12,0–13%.
В АКРА также отмечают, что 2026 г. может стать первым с 2017–2018 гг., когда денежно-кредитная политика будет стимулирующей, а бюджетная – сдерживающей, что приведет к росту ВВП ниже потенциального уровня.
19 января сообщалось, что Минфин оценил дефицит бюджета в 2025 г. в 5,6 трлн руб., или 2,6% ВВП. Доходы составили 37,28 трлн руб., расходы – 42,93 трлн руб., а госдолг по итогам года составил 16,1% ВВП. По данным министерства, исполнение бюджета в рамках уточненных параметров первичного структурного дефицита позволило сохранить устойчивость бюджетной системы.