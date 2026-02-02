Дефицит бюджета РФ в 2026 году может может составить 2,2–2,7% ВВП

Федеральный бюджет России в 2026 г. может недополучить 0,5–0,7% ВВП доходов по сравнению с действующим планом, следует из макроэкономического прогноза Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) на 2026–2028 гг. В результате дефицит казны может составить 2,2–2,7% ВВП после 2,6% в 2025 г. Об этом «Ведомостям» сообщил старший директор группы суверенных и региональных рейтингов агентства Дмитрий Куликов.