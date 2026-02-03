Новак сообщил о росте обрабатывающей промышленности на 2,8% в 2025 году

«Если говорить об основных отраслях драйвера, которые обеспечивают рост в настоящее время, то в первую очередь это промышленное и обрабатывающее производство. По предварительной оценке, рост обрабатывающей промышленности по итогам прошлого года составил 2,8%», – сказал он.