Новак сообщил о росте обрабатывающей промышленности на 2,8% в 2025 году

Обрабатывающая промышленность в России выросла на 2,8% по итогам 2025 г., сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике.

«Если говорить об основных отраслях драйвера, которые обеспечивают рост в настоящее время, то в первую очередь это промышленное и обрабатывающее производство. По предварительной оценке, рост обрабатывающей промышленности по итогам прошлого года составил 2,8%», – сказал он.

Вице-премьер РФ также спрогнозировал, что рост ВВП в России в 2026 г. ожидается на уровне или выше прошлогодних значений. Инфляция, по его словам, прогнозируется на уровне целевых 4%.

2 февраля из отчета S&P Global стало известно, что индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России в январе 2026 г. вырос до 49,4 пункта относительно 48,1 пункта в декабре 2025 г. Значение индекса больше 50 баллов свидетельствует о росте деловой активности, ниже – о его спаде. Согласно исследованию, повышение НДС привело к заметному усилению инфляционного давления.

