Доля выбирающих тратить, а не копить в январе достигла 29,7%
Доля опрошенных россиян, которые выберут потратить свободные деньги на покупку дорогостоящих товаров вместо их сбережения, увеличилась на 1,7 процентного пункта (п. п.) и достигла 29,7% в январе, следует из комментария Центробанка «Инфляционные ожидания и потребительские настроения».
Доля респондентов, предпочитающих откладывать свободные средства, снизилась на 1 п. п. и составляет 52,5%.
Согласно опросу «инФОМ», проведенному по заказу регулятора, инфляционные ожидания граждан в январе остались на уровне 13,7% годовых. Такой же показатель фиксировался в декабре прошлого года.
В январе наблюдаемая инфляция в России третий раз подряд сохранилась на отметке 14,5%. В то же время инфляционные ожидания населения показали разнонаправленную динамику в зависимости от финансового поведения россиян. Среди лиц, имеющих сбережения, ожидаемая инфляция сократилась с 12,3 до 12%. Среди тех, у кого нет накоплений, ожидаемый рост цен вырос с 14,6 до 15,2%.
3 февраля вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что инфляция в 2026 г. ожидается на уровне таргета в 4%. По его словам, с исключением сезонного фактора, в ноябре – декабре 2025 г. она была ниже таргета Банка России.