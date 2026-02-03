Доля выбирающих тратить, а не копить в январе достигла 29,7%

В январе наблюдаемая инфляция в России третий раз подряд сохранилась на отметке 14,5%. В то же время инфляционные ожидания населения показали разнонаправленную динамику в зависимости от финансового поведения россиян. Среди лиц, имеющих сбережения, ожидаемая инфляция сократилась с 12,3 до 12%. Среди тех, у кого нет накоплений, ожидаемый рост цен вырос с 14,6 до 15,2%.