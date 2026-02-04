Газета
Главная / Экономика /

Аналитики ЦБ повысили прогноз по инфляции на 2026 год до 5,3%

Ведомости

Аналитики Банка России повысили прогноз по инфляции в РФ на 2026 г. до 5,3% с предыдущих 5,1%. В то же время прогноз по ВВП сохранился на уровне 1,1%. Это следует из опроса регулятора.

На 2027 г. прогноз по инфляции увеличился до 4,1%, а рост ВВП остался на уровне 1,7%. Аналитики ожидают, что в 2028 г. инфляция составит 4%, а рост ВВП – 1,8%. Ожидания по обоим показателям остались без изменений. 

Прогноз по средней ключевой ставке на 2026 г. не изменился и составил 14,1%, на 2027 г. – вырос до 10,4%, а на 2028 г. – до 9%.

Путин: ВВП России вырос на 1% в 2025 году

Экономика / Макроэкономика и бюджет

По итогам 2025 г. инфляция составила 5,59%, сообщали в Росстате. Это самый низкий показатель за последние пять лет (ниже этого значения инфляция была по итогам 2020 г. – 4,9%), отмечали «Ведомости». Кроме того, итоги 2025 г. оказались существенно ниже официальных ожиданий. Октябрьский среднесрочный прогноз регулятора предусматривал рост цен по итогам года в диапазоне 6,5–7%.

19 декабря 2025 г. совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б. п. до 16% годовых. Это стало пятым снижением подряд. Участники заседания по ключевой ставке заявили, что российская экономика возвращается к сбалансированному росту.

