Аналитики ЦБ повысили прогноз по инфляции на 2026 год до 5,3%

По итогам 2025 г. инфляция составила 5,59%, сообщали в Росстате. Это самый низкий показатель за последние пять лет (ниже этого значения инфляция была по итогам 2020 г. – 4,9%), отмечали «Ведомости». Кроме того, итоги 2025 г. оказались существенно ниже официальных ожиданий. Октябрьский среднесрочный прогноз регулятора предусматривал рост цен по итогам года в диапазоне 6,5–7%.